Fundamental solide

Doch die Situation ist nicht so dramatisch, wie es die aktuelle Situation suggeriert. Zwar ist die Cashflow-Thematik unangenehm, doch sie ist primär auf die Unwetter zurückzuführen - und nicht auf strukturelle Schwächen des Unternehmens oder seiner Produkte. Mit etwas Zeitverzögerung sollte sich dies automatisch normalisieren. Tatsächlich ist Stadler bereits auf einem guten Weg: Laut Experten der Zürcher Kantonalbank verlief die Exekution im ersten Halbjahr 2025 reibungslos. Der Marktkonsens rechnet ab 2027 mit dem Abschluss der Aufarbeitungsphase.