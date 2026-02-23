Von 2026 bis 2028 sollen rund 20 Milliarden Euro in das Geschäft mit Erneuerbaren fliessen, teilte das Unternehmen am Montag in Rom auf einem Kapitalmarkttag mit. Insgesamt will Enel in dem Zeitraum 53 Milliarden Euro in die Hand nehmen, unter anderem auch für den Netzausbau und Batteriespeicher. Zum Vergleich: Für 2025 bis 2027 standen bislang insgesamt 43 Milliarden Euro im Plan. Auch die Gewinnbeteiligung der Aktionäre soll steigen. Die Aktie legte zu.