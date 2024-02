Auch beim Ausblick stellt das Unternehmen weiter steigende Gewinne in Aussicht. Für 2024 werde EBIT in Höhe von 160 Millionen Euro angestrebt. Dies soll massgeblich durch die Erzeugung aus den Wasserkraftwerken gestützt werden. Gleichzeitig seien auch weiterhin hohe Investitionen nötig. Hier geht die Gruppe von Ausgaben in Höhe von rund 130 Millionen Euro aus.