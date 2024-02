Das Betriebsergebnis EBIT werde auf rund 107 Millionen Euro klettern und damit den Vorjahreswert um rund 4 Millionen überschreiten, teilte das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen am Freitag mit. Mit den Halbjahreszahlen im Sommer hatte Energiedienst einen Überschuss von 80 Millionen in Aussicht gestellt.