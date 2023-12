In Schattenhalb ist noch das Projekt Tschingel West hängig. Die Alpgenossenschaft hat bereits zugestimmt, die Gemeindeversammlung wird im Frühling darüber befinden. Noch nicht ganz so weit gediehen sind zwei Projekte in Grindelwald. Für die Anlagen am Gemschberg und beim Oberjoch ist die BKW nach eigenen Angaben noch in Verhandlungen mit Gemeinde und Bergschaft.