Die Versorgungslage in der Alpenrepublik sei derzeit zwar gesichert, erklärte das Ministerium weiter. Jedoch ‌rechne die EU-Kommission ab Mai mit einem Rückgang des Angebots bei Diesel und Kerosin in Europa, sollte die Krise anhalten. «Österreich ist vom Weltmarkt nicht ​abgekoppelt», hiess es aus dem Ministerium. Die Freigabe ​diene als Vorsorge. Wegen der Blockade der ​für den globalen Öltransport wichtigen Strasse von Hormus stehe dem Weltmarkt derzeit weniger ‌Rohöl zur Verfügung, erklärte der Geschäftsführer der staatlichen Erdöl-Lagergesellschaft (ELG), Michael Niklas. Dem solle mit der Massnahme entgegengewirkt werden.