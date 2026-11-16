Der Bund sondiert derzeit die Möglichkeiten ⁠für die geplante Reprivatisierung des grössten deutschen Gaskonzerns. Infrage kommt ​sowohl ein Verkauf als ⁠auch ein Börsengang. Insidern zufolge sind noch mehrere Bieter im Rennen. Hierzu gehöre unter anderem ein ‌Konsortium um den kanadischen Investor Brookfield. Auch der norwegische Energiekonzern Equinor habe weiterhin Interesse. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg ist auch der britische Versorger Centrica weiter dabei.