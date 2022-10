In der Studie mit dem Titel "Winter is coming" heisst es nun, dass die Lieferketten der Autoindustrie bereits durch die Corona-Panademie und den Einmarsch Russlands in die Ukraine ins Wanken geraten seien. Steigende Energiepreise oder gar Stromausfälle könnten den Druck weiter erhöhen. Angesichts der explodierenden Energiepreise in Europa bestehe bei einem strengen Winter die Gefahr, dass Produktionslinien in bestimmten Automobilbereichen angehalten würden. Die Experten warnen davor, dass alle Autohersteller in irgendeiner Weise betroffen sein könnten, da europäische Zulieferer Teile in die ganze Welt exportieren.