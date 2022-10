Macron sagte, er werde mit Scholz und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs über die Notwendigkeit von mehr finanzieller Stabilität durch Kredite und Garantiemechanismen sprechen. Die Ampelkoalition in Berlin ist in dieser Frage gespalten. Finanzminister Christian Lindner sagte am Mittwoch, es bestehe kein Bedarf an neuen Instrumenten, da es noch Mittel in anderen Fonds gebe und die Wirtschaft stark genug sei.