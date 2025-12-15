Um bei der Energiestrategie auf Kurs zu bleiben, wurden gesetzliche Zielwerte für die Jahre 2035 und 2050 definiert: Bis 2050 sollen die erneuerbaren Energien und die Wasserkraft ausgebaut und der Energie- und Stromverbrauch gesenkt werden. Seit dem 1. Januar 2025 gelten in der Schweiz verschärfte Inlandproduktions- und Verbrauchsziele. Damit rücke die Energieproduktion im Winter stärker in den Fokus, um eine ganzjährig sichere Stromversorgung gewährleisten zu können, so das BFE.