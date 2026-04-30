Allerdings fielen dabei vor allem steigende Lagerbestände der Händler ins Gewicht. Die Geschäfte mit der Bergbauindustrie legten leicht zu. Alles in allem schnitt das Unternehmen besser ab als von Analysten erwartet. Die Aktie kletterte am Donnerstag zuletzt im neun Prozent, nachdem sie zuvor ein Rekordhoch erreicht hatte.