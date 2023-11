Die Aktie legte zu. Zuletzt notierte sie rund 2 Prozent höher als zu Handelsschluss am Montag. Sie zog auch die Papiere der deutschen Branchenkollegen hoch. So legte Eon über ein Prozent im Dax zu, während der Leitindex schwächelte. Auch die RWE -Aktie war im Plus. Der Energienetzbetreiber Eon wird an diesem Mittwoch über die Geschäftsentwicklung des dritten Quartals berichten.