CEO Morten Wierod zeigte sich zuletzt am WEF zuversichtlich für seine Firma. Er gehe davon aus, dass ABB stark von den Trends zur Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung profitieren werde. Sorgen macht es sich hingegen um die Wettbewerbsfähigkeit Europas. «Regulierungen halten Europa zurück», sagte er. ABB will sich ausserdem marketingmässig neu aufstellen. Der neue Slogan lautet «Engineered to Outrun» und ersetzt den alten «Let's write the future. Together.»