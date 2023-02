Der Gewinn stieg 2022 im Vergleich zum Vorjahr von 5,8 Milliarden auf 13,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Rom mitteilte. Auch andere Energieunternehmen wie Shell , Totalenergies oder auch die US-Ölgiganten ExxonMobil und Chevron hatten in den vergangenen Wochen schon kräftige Gewinnsprünge vermeldet. Angesichts der wieder gesunkenen Energiepreise zum Jahresende hat Eni im vierten Quartal allerdings die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt.