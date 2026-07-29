So lief es im zweiten Quartal für die Italiener besser als erwartet. Der in der Energiebranche massgeblich relevante bereinigte Gewinn wurde auf gut 2,3 Milliarden Euro mehr als verdoppelt und fiel damit stärker aus als von Analysten erwartet. Das Unternehmen erhöhte zudem seine Produktionsprognose für das laufende Jahr.