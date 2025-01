Dem Republikaner wird in dem Bericht unter anderem vorgeworfen, er habe gezielt versucht, die Erfassung und Beglaubigung von Wahlstimmen zu behindern, nachdem er 2020 die Präsidentschaftswahl gegen den Demokraten Joe Biden verloren hatte. Trumps Anwälte wiesen den Bericht als einen «politisch motivierten Angriff» zurück und kritisierten die Veröffentlichung so kurz vor der erneuten Vereidigung des 78-Jährigen. Trump war bereits von 2017 bis Anfang 2021 Präsident, danach musste er nach seiner Wahlniederlage den Posten an Biden abgeben. 2024 unternahm er einen neuen Anlauf auf das Weisse Haus, diesmal erfolgreich. Am kommenden Montag soll er den Amtseid ablegen und in seine zweite Amtszeit starten.