«Führende Industrieunternehmen wie Siemens und BMW wurden in einem grundlegend globalisierten System aufgebaut und können sich weder von China noch von den USA entkoppeln, ohne verheerende ‌Verluste zu erleiden», sagte Steven Rolf, Politikökonom an der University of Sussex und einer der Autoren. Der Studie zufolge sind Auto- und Maschinenbauer am stärksten vom chinesischen Markt ​abhängig. Dagegen seien Chemie- und Pharmafirmen für Forschung, Entwicklung ​und Produktion mehr auf die USA ausgerichtet. Digital-, ​Telekommunikations- und Halbleiterunternehmen wiederum seien in hohem Masse von Zulieferern aus beiden Ländern abhängig.