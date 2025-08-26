Die Zinsen langlaufender amerikanischer Staatsanleihen fielen und die Renditekurve wurde steiler, nachdem der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und der US-Notenbank Fed eskaliert ist. Trump hat Lisa Cook, Gouverneurin der amerikanischen Zentralbank, entlassen. Das hat Zweifel an der Unabhängigkeit der Institution sowie an ihrer Fähigkeit, die Inflation unter Kontrolle zu halten, geschürt.
Etwa die Rendite 30-jähriger Anleihen stieg aufgrund von Spekulationen, Trump würde Cook durch einen Politiker ersetzen, der eher zu Zinssenkungen neigt. Dies entspricht seiner Ansicht, dass die Fed ihre Geldpolitik nur zögerlich gelockert hat. Ein solcher Ansatz würde zwar die kurzfristigen Zinsen senken, birgt aber das Risiko, die Inflationserwartungen langfristig anzuheizen und die Attraktivität von festverzinslichen Anlagen zu mindern.
Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen fielen, da Spekulationen auf eine Zinssenkung der Fed bereits im nächsten Monat kursierten. Die Lücke zwischen den Renditen fünf- und 30-jähriger US-Staatsanleihen vergrösserte sich auf bis zu 116 Basispunkte – den grössten Wert seit 2021.
Trumps Entlassung von Fed-Gouverneur Cook erinnert daran, dass die US-Regierung weiterhin unkonventionell und unberechenbar ist. Die Befürchtung des Marktes, dass der Fed-Vorstand mit Tauben besetzt werden könnte, könnte die Laufzeitprämien und die Break-Even-Inflationsraten am langen Ende in die Höhe treiben», sagt Andrew Ticehurst, leitender Zinsstratege bei der Investmentbank Nomura. Als Tauben werden Notenbanker bezeichnet, die eine expansive Geldpolitik und damit sinkende Zinsen vertreten.
S&P Global warnt: Rating der USA könnte unter Druck geraten
Die jüngsten Schlagzeilen verstärken auch die zunehmend negative Stimmung gegenüber US-Vermögenswerten, da Trumps Handelspolitik und das wachsende Defizit auf das Sentiment schlagen. Händler suchen das ganze Jahr über nach Alternativen zum Dollar und zu Staatsanleihen, und der Eindruck einer Erosion der Unabhängigkeit der Fed könnte diesen Prozess beschleunigen.
Hinzu kommen die Sorgen um das US-Haushaltsdefizit, nachdem das Repräsentantenhaus im vergangenen Monat ein 3,4 Billionen Dollar schweres Konjunkturpaket verabschiedet hatte, das Steuersenkungen und Ausgabenkürzungen für soziale Sicherungsprogramme vorsieht. Händler werden angesichts der jüngsten Entwicklungen gespannt beobachten, wie die Auktionen von Staatsanleihen dieser Woche, die Laufzeiten von fünf und sieben Jahren umfassen, von den Marktteilnehmern aufgenommen werden.
Als S&P Global Ratings vor kurzem die Kreditwürdigkeit der USA mit AA+ bestätigte, warnte das Institut, dass die Ratings des Landes «unter Druck geraten könnten, wenn politische Entwicklungen die Stärke der amerikanischen Institutionen und die Wirksamkeit der langfristigen Politikgestaltung oder die Unabhängigkeit der Federal Reserve beeinträchtigen».
Der Bloomberg-Dollar-Spot-Index verlor am Dienstag im frühen Handel an Boden, konnte seine Verluste aber bald wieder kompensieren. Hedgefonds im asiatisch-pazifischen Raum zögerten, den Dollar nach unten zu treiben, nachdem Cook erklärt hatte, nicht zurückzutreten, so Händler. Sie sagten, die Fonds warteten ab, wie ihre Londoner Kollegen auf die Nachricht reagierten. Dennoch waren es weitere schlechte Nachrichten für eine Währung, die in diesem Jahr unter starken Verkaufsdruck geraten war.
«Cooks Absetzung ist negativ für den Dollar, da sie Präsident Trump die Möglichkeit eröffnen würde, einen neuen Gouverneur zu ernennen, der Zinssenkungen eher unterstützen könnte», sagte Carol Kong, Strategin bei der Commonwealth Bank of Australia in Sydney. «Dies stellt die Unabhängigkeit des FOMC, die den Status des Dollars als sicherer Hafen untermauert, weiter in Frage, was wiederum zu weiteren Dollar-Verkäufen führen kann.»
(Bloomberg)