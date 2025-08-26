Der Bloomberg-Dollar-Spot-Index verlor am Dienstag im frühen Handel an Boden, konnte seine Verluste aber bald wieder kompensieren. Hedgefonds im asiatisch-pazifischen Raum zögerten, den Dollar nach unten zu treiben, nachdem Cook erklärt hatte, nicht zurückzutreten, so Händler. Sie sagten, die Fonds warteten ab, wie ihre Londoner Kollegen auf die Nachricht reagierten. Dennoch waren es weitere schlechte Nachrichten für eine Währung, die in diesem Jahr unter starken Verkaufsdruck geraten war.