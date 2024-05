Die US-Regierung hat im vergangenen Jahr ein fünf-Milliarden-Dollar-Programm mit der Abkürzung NEVI (National Electric Vehicle Infrastructure) aufgelegt, mit dem binnen fünf Jahren 500'000 Ladesäulen gebaut werden sollen. Tesla hat sich das grösste Stück an diesem Kuchen gesichert, seine Supercharger galten als entscheidendes Puzzleteil in Bidens Ladesäulen-Plan. Wenn das Unternehmen jetzt den Rückzug antritt, müssen wohl einige Parks neu ausgeschrieben werden. «Viele dieser Ladeparks werden nicht in diesem Jahr oder im vereinbarten Zeitraum errichtet werden können», sagte der Ladesäulen-Unternehmer Patel.