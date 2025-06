FINANZAUSGLEICH: Der Bundesrat will die Kürzung beim soziodemografischen Lastenausgleich zwar durchziehen. Er will aber neu knapp die Hälfte der damit möglichen Entlastung - jährlich rund 60 Millionen Franken - als Härtefallausgleich an ressourcenschwache Kantone verteilen. Mit weiteren 13 Millionen Franken soll der Kanton Jura infolge des Kantonswechsels der Gemeinde Moutier unterstützt werden, ebenfalls bis 2031. Das Entlastungspotenzial sinkt damit vorübergehend um 73 Millionen Franken auf 67 Millionen ab 2027.