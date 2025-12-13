Trotzdem scheint die Rede von Sicherheitsgarantien zu sein, die der gegenseitigen Beistandsklausel von Artikel 5 des Nato-Vertrags gleichen. Garanten wären die USA und europäische Länder. Doch über die Bedingungen dieses Beistands ist bislang nichts bekannt. Auch haben die westlichen Partner der Ukraine bislang das Risiko einer militärischen Eskalation mit Russland gescheut; die Frage ist, ob dies bei einem weiteren Angriff anders wäre. Wenig vertrauenerweckend ist aus ukrainischer Sicht Putins Forderung, dass Russland selbst Garantiemacht sein sollte.