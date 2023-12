Der Krisenausschuss habe am Freitag getagt und entschieden, dass die Schiffe weiter umgeleitet werden, erklärte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. Am 2. Januar solle eine neue Bewertung vorgenommen werden. Dann würden weitere Entscheidungen getroffen. Das Hamburger Unternehmen hatte unlängst mitgeteilt, dass bis Jahresende rund 25 Schiffe, die für das Rote Meer und den Suezkanal geplant waren, über das Kap der Guten Hoffnung an der Küste Südafrikas umgeleitet würden. In der Zwischenzeit begannen konkurrierende Reedereien, die Rückkehr auf die Routen vorzubereiten.