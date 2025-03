Die Beteiligungen Verivox und Flaconi werden über die NuCom kontrolliert, an der GA 28,4 Prozent hält und ProSiebenSat.1 den Rest. An der Datingsparte halten die Amerikaner 45 Prozent. In der Diskussion war auch, dass GA eine Pflichtwandelanleihe sowie Aktien aus dem Eigenbestand von ProSiebenSat.1 erhalten könnte. So würde der US-Investor bei der Datingsparte sowie bei NuCom aus- und bei ProSiebenSat.1 einsteigen. Dies würde die Anteile der Grossaktionäre MFE (fast 30 Prozent) und PPF (knapp 13 Prozent) verwässern. Zudem habe es bei den Grossaktionären Skepsis gegeben, ob die Bewertung in puncto Wandelanleihe angemessen sei, sagte ein Insider.