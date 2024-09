Der für Auslandsinvestitionen zuständige Sicherheitsausschuss CFIUS habe einen Antrag von U.S. Steel und Nippon Steel auf erneute Einreichung des Übernahmeantrags angenommen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. CFIUS brauche mehr Zeit, um die Auswirkungen auf die nationale Sicherheit zu verstehen und mit den Parteien in einen Dialog zu treten. Mit der erneuten Einreichung tritt eine neue 90-Tage-Frist für die Prüfung der geplanten Fusion in Kraft. Damit verschiebt sich die Entscheidung über eine mögliche Blockade des Deals durch die US-Regierung bis nach den US-Präsidentschaftswahlen. CFIUS, U.S. Steel und Nippon Steel äusserten sich zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme.