Ökonomen und Märkte erwarten mit überwältigender Mehrheit, dass der Einlagensatz am heutigen Donnerstag um einen Viertelpunkt auf 3,5 Prozent angehoben wird. Der Blick richtet sich bereits auf die Zeit danach und die Frage, wie weit die Währungshüter die Zinsen noch anheben werden. Die Inflation in der Eurozone ist noch dreimal so hoch wie das 2-Prozent-Ziel der EZB.