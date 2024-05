Die SPD in Sachsen nahm die in Umfragen für die Landtagswahl in dem Freistaat führende rechtspopulistische AfD mit in die Verantwortung: «Die Saat, die AfD und andere Rechtsextreme gesät haben, geht auf. Deren Anhänger sind mittlerweile völlig enthemmt und betrachten uns Demokraten beim Ausüben ihrer Grundrechte offenbar als Freiwild», schrieben die SPD-Vorsitzenden Henning Homann und Kathrin Michel.