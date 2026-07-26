Das Wetterphänomen El Niño führt in Afrika häufig zu schweren Dürren, Überschwemmungen und Stürmen. Zuletzt hatte das Ereignis in den Jahren 2023 und 2024 eine schwere Dürre im südlichen Afrika sowie starke ​Regenfälle und ​Überschwemmungen in Ostafrika verursacht. Nyong sagte, einige Regierungen ⁠seien in einer «Klimafinanzierungsfalle». Ihnen fehlten die Mittel, um auf Krisen zu ​reagieren. Sie seien dann ⁠gezwungen, Gelder aus den Budgets für Gesundheit, Bildung oder Infrastruktur abzuzweigen. Angesichts der erwarteten Stärke des El ‌Niño werde Afrika in diesem Jahr bis zu 100 Milliarden Dollar für die Anpassung an den Klimawandel benötigen.