Die Schweiz müsse US-Sicherheitsstandards für Autos nicht übernehmen, sagte Wirtschaftsminister Guy Parmelin kurz nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung in einem Interview mit den CH-Media-Zeitungen und der Plattform ajour.ch. Der Bundesrat sei aber bereit, darüber zu diskutieren, ob es bei der Zulassung von Fahrzeugen Vereinfachungen geben könne. Solche Vereinfachungen verlangten auch Schweizer Parlamentsmitglieder in Vorstössen.