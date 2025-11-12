Das bereinigte Ebitda habe um zehn Prozent auf 7,4 Milliarden Euro zugelegt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der bereinigte Überschuss sei um vier Prozent auf 2,3 Milliarden Euro verbessert worden. Gewinnbringer war einmal mehr das Geschäft mit dem Betrieb der Stromnetze.