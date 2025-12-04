Dabei wurden Aktien für 70 Millionen Franken platziert statt wie ursprünglich vorgesehen für 60 Millionen. Konkret wurden 875'000 neue Aktien zu einem Preis von 80,00 Franken je Titel platziert, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Sie wurden aus dem bestehenden Kapitalband ausgegeben.