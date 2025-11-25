Den Marktwert des Portfolios bezifferte das Unternehmen auf 1,66 Milliarden Franken, nach 1,61 Milliarden per Ende 2024. Die grosse Mehrheit davon machten mit 1,483 Milliarden die operativen Anlageliegenschaften aus, während der Wert der in Entwicklung oder im Bau befindlichen Anlageliegenschaften 176 Millionen betrug.