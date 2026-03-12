Gleichzeitig warnt Epic, dass anhaltende geopolitische Spannungen, Handelskonflikte und unvorhersehbare politische Veränderungen in den grossen Volkswirtschaften weiterhin zu Marktvolatilität und globaler Unsicherheit beitragen. «Vorausgesetzt, es gibt keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit im Jahr 2026», liegt die Prognose des Unternehmens für das Wachstum des Nettomietertrags bei 2 bis 3 Prozent für das Gesamtjahr 2026 im Vergleich zu 2025.