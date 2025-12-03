Platziert werden sollen die Titel zu 80 Franken pro Aktie, wie Epic Suisse am Mittwochabend mitteilte. Die endgültige Anzahl an neuen Aktien soll am Donnerstagmorgen nach Abschluss Bookbuilding-Prozesses festgelegt werden. Die neuen Titel sollen voraussichtlich ab dem 8. Dezember 2025 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Die Epic-Suisse-Aktien schlossen am Mittwochabend an der Schweizer Börse bei 84,40 Franken.
Die Immobiliengesellschaft wolle mit den Mitteln ihre finanzielle Flexibilität stärken, heisst es in der Mitteilung. Epic Suisse verzeichne weiterhin eine robuste Dynamik in seinem Immobilienportfolio, die durch eine stabile Mieternachfrage und kürzlich fertiggestellte Entwicklungsprojekte unterstützt werde.
(AWP)