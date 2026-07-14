Mit einem geschätzten Vermögen von 36 Milliarden Dollar ist der chinesische Unternehmer Liang Wenfeng laut dem Bloomberg Billionaires Index nun der weltweit reichste Entwickler von KI-Modellen und die achtreichste Person Chinas. Damit liegt Liang deutlich vor Anthropic-Mitgründer Dario Amodei und OpenAI-Mitgründer Greg Brockman. Obwohl die US-Unternehmen inzwischen Bewertungen von nahezu einer Billion Dollar erreichen, verteilt sich deren Eigenkapital auf einen deutlich grösseren Kreis von Investoren oder mehrere Mitgründer.
Für den Vergleich berücksichtigte Bloomberg ausschliesslich Unternehmen, deren Kerngeschäft und überwiegender Umsatz direkt aus KI-Modellen stammen. Diversifizierte Technologiekonzerne wie Alibaba und Tencent sowie Unternehmen aus der KI-Lieferkette, etwa aus den Bereichen Rechenzentren und Halbleiter, blieben unberücksichtigt.
Der Aufstieg von DeepSeek
Der Grossteil von Liangs Vermögen stammt aus seiner Beteiligung an DeepSeek. Wie Bloomberg berichtet, liess die starke Nachfrage nach Anteilen die Bewertung des Unternehmens gegenüber den im April gemeldeten 10 Milliarden Dollar auf das Fünffache steigen. Nach einer Finanzierungsrunde über 7,4 Milliarden Dollar im Juni 2026, bei der DeepSeek mit 50 Milliarden Dollar bewertet wurde und Liang selbst 3 Milliarden Dollar investierte, wird sein Anteil laut dem Bloomberg Billionaires Index auf rund 78 Prozent geschätzt.
Liang gründete DeepSeek im Jahr 2023 als Ausgründung der KI-Sparte seines Hedgefonds Zhejiang High-Flyer Asset Management, den er gemeinsam mit zwei ehemaligen Universitätskollegen aufgebaut hatte. Das Trio hatte bereits während der globalen Finanzkrise als Studenten mit dem Handel begonnen.
(cash)