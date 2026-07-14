Mit einem geschätzten Vermögen von 36 Milliarden Dollar ist der chinesische Unternehmer Liang Wenfeng laut dem Bloomberg Billionaires Index nun der weltweit reichste Entwickler von KI-Modellen und die achtreichste Person Chinas. Damit liegt Liang deutlich vor Anthropic-Mitgründer Dario Amodei und OpenAI-Mitgründer Greg Brockman. Obwohl die US-Unternehmen inzwischen Bewertungen von nahezu einer Billion Dollar erreichen, verteilt sich deren Eigenkapital auf einen deutlich grösseren Kreis von Investoren oder mehrere Mitgründer.