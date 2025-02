Eine neue Umfrage der Beratungsfirma PWC bei 44 unabhängigen Steuerexperten stützt die Feststellungen, wie die «Sonntagszeitung» weiter berichtet. Das Fazit der Umfrage: 84 Prozent der Experten geben an, dass die Erbschaftssteuerinitiative dem Ruf der Schweiz so sehr schade, dass sich vermögende Ausländer, die eigentlich in die Schweiz wollten, für ein anderes Land entschieden. Und 57 Prozent gaben an, dass sie selbst mit solchen Klienten zu tun haben.