Auch monetär ist die Rechnung nicht so einfach, wie es scheint. Laut Gesetz sind Erbvorbezüge im Nachlass des Erblassers auszugleichen. Bei Sachschenkungen wie Wohneigentum ist nicht der Wert per Übertragungszeitpunkt massgeblich, sondern der Wert per Todestag. Angenommen, im Jahr 2004 wurde eine Immobilie an einen Sohn übertragen. Der damalige Marktwert betrug 1 Million Franken. Im Jahr 2024 ist dieselbe Immobilie aufgrund der Marktentwicklung doppelt so viel wert, also 2 Millionen Franken. «Der Sohn muss den Miterben die 2 Millionen Franken ausgleichen, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde», erklärt Fornito.