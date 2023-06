Die Türkei könne den Beitrittswunsch nicht positiv bewerten, solange Terroristen in Stockholm protestierten, wurde Erdogan mit Aussagen zitiert, die er den Medien zufolge bereits am Dienstag auf einem Rückflug aus Aserbaidschan im Gespräch mit Reportern machte. Die türkische Position werde in Gesprächen mit schwedischen Vertretern am Mittwoch in Ankara noch einmal deutlich gemacht werden, so der frisch wiedergewählte Präsident.