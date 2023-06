Die Nominierung von Hafize Gaye Erkan ist am Freitag im türkischen Amtsblatt veröffentlicht worden. Erkan übernimmt das Amt in knapp einer Woche, nachdem der Präsident mit einem neuen Kabinett eine Abkehr von der unkonventionellen Finanzpolitik signalisiert hatte. Die ehemalige Co-CEO der First Republic Bank und Managing Director bei Goldman Sachs muss nun nach Jahren der Zinssenkungen und einer anhaltenden Wirtschaftskrise den Kurs ändern und die Finanzpolitik restrukturieren.