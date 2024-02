Dies teilte das Land in einem Amtsblatt am frühen Samstagmorgen mit. Karahans Ernennung erfolgte nur wenige Stunden, nachdem die Gouverneurin der Zentralbank, Hafize Gaye Erkan, in der Nacht zum Freitag über X ihren Rücktritt angekündigt hatte. Erdogan hatte Karahan bereits im Juli vergangenen Jahres zu einem der drei neuen stellvertretenden Gouverneure der Zentralbank ernannt. Der 42-jährige Karahan hatte Wirtschaftswissenschaften in den USA studiert und arbeitete zuvor der Federal Reserve Bank (Fed) von New York. Ausserdem arbeitete er 2022 als leitender Wirtschaftswissenschaftler für Amazon.