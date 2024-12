Zuletzt zeigten sich Bundesaussenministerin Annalena Baerbock und ihr türkischer Kollege Hakan Fidan einig, dass die kurdischen Rebellen im Norden Syriens entwaffnet und in die internen Sicherheitsstrukturen des Landes eingebettet werden sollen. Zugleich dürfe vom Norden Syriens keine Gefahr für die Sicherheit der Türkei ausgehen, erklärte Baerbock. Die Türkei bekämpft im Norden Syriens die Kurden-Miliz YPG, die die dominierende Kraft in dem von den USA unterstützten Rebellenbündnis SDF ist. Die Kurden in Syrien sind Teil der Koalition gegen die Extremistengruppe Islamischer Staat (IS). Mit Spannung wird erwartet, ob der neue US-Präsident Donald Trump nach seinem Amtsantritt im Januar weiter die SDF unterstützen wird.