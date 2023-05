Für den 69-Jährigen Erdogan stimmten am Sonntag nach Auszählung von 91,93 Prozent der Stimmen 49,49 Prozent der Wähler, teilte der Leiter der türkischen Wahlbehörde am Sonntagabend mit. Auf seinen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu von der oppositionellen CHP entfielen demnach 44,49 Prozent. Zuvor hatten Mitglieder aus beiden Lagern eingeräumt, dass keiner der Kandidaten in der ersten Runde über die erforderliche Marke von 50 Prozent kommen werde.