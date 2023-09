Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wirbt bei Tesla-Chef Elon Musk für eine Fabrik in der Türkei. Erdogan habe Musk bei einem Treffen im Turkish House, einem Wolkenkratzer in der Nähe der Vereinten Nationen in New York, um den Bau einer Produktionsstätte in seinem Land gebeten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Agency (AA) am Sonntag auf der Social-Media-Plattform X. Erdogan hält sich in den USA auf, um an der 78. Sitzung der UN-Generalversammlung teilzunehmen. Tesla und die türkische Botschaft in Washington reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Reuters zur Stellungnahme.