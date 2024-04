Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach der Niederlage seiner nationalkonservative Partei AKP bei den Kommunalwahlen eine Kurskorrektur signalisiert. «Wenn wir einen Fehler gemacht haben, werden wir ihn beheben», sagte Erdogan am Montag in der Parteizentrale in Ankara. Welche Änderungen er innerhalb seiner Partei oder in der Politik vornehmen wolle, liess er allerdings offen. «Dies ist nicht das Ende für uns, sondern ein Wendepunkt», sagte Erdogan. Er räumte zugleich Verluste für die AKP ein.