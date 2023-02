Ueda ist in der Notenbankwelt kein Unbekannter. Von 1998 bis 2005 sass er bereits im neunköpfigen Direktorium der BoJ. Unter anderem war er an der Einführung der "Forward Guidance" beteiligt, der Zinsorientierung, mit denen Währungshüter versuchen, das Anlage- und Investitionsverhalten an den Börsen und in der Wirtschaft zu lenken. Menschen, die ihn kennen, beschreiben Ueda als Pragmatiker, der seine Ansichten zur Geldpolitik flexibel anpassen kann. Das macht es schwer, ihn in eines der beiden klassischen Lager einzuordnen: in das der eher für eine lockere Geldpolitik eintretenden Tauben oder in das Lager der eher einer strafferen Ausrichtung zugeneigten Falken.