Lamberth begründete seine einstweilige Verfügung damit, dass dem Projekt ein «irreparabler Schaden» drohe und eine Investition von fünf Milliarden Dollar gefährdet sei. «Wenn Revolution Wind die Fristen nicht einhalten kann, könnte das gesamte Projekt scheitern», sagte er. Ein Sprecher von Orsted teilte mit, das Unternehmen werde die betroffenen Bauarbeiten so schnell wie möglich wieder aufnehmen. Man werde sich weiterhin um eine Zusammenarbeit mit der US-Regierung bemühen. Das Projekt befindet sich rund 24 Kilometer vor der Küste des Bundesstaates Rhode Island und soll nach seiner Fertigstellung Strom für 350.000 Haushalte liefern.