Die Titel des dänischen Pharmakonzerns springen an der Börse in Kopenhagen um 7,5 Prozent nach oben. «Wir stehen nun seit etwa einem Monat im Wettbewerb mit unserem Rivalen, und bisher läuft es gut», sagte Konzernchef Mike Doustdar.
Novo hatte seine Wegovy-Pille im Januar auf den US-Markt gebracht und besass damit zunächst das Monopol für diese Darreichungsform. Dieses endete jedoch Anfang April, als Eli Lilly die Zulassung für sein Konkurrenzprodukt Foundayo erhielt.
Laut den Experten der Saxo Bank stellen Novos Ergebnisse für das erste Quartal nach einer längeren Serie negativer Nachrichten eine lang ersehnte gute Nachricht dar. Vor allem die überraschend starken Umsätze der Pille Wegovy in den USA «könnten die Zahl sein, die den Ausschlag gibt», sagt Nordnet-Analyst Per Hansen.
(Reuters)