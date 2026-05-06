Laut den Experten der Saxo Bank stellen Novos Ergebnisse für das erste Quartal nach einer längeren Serie negativer Nachrichten eine lang ersehnte gute Nachricht dar. Vor ​allem die überraschend starken Umsätze der Pille Wegovy in den ​USA «könnten die Zahl sein, die den Ausschlag gibt», ​sagt Nordnet-Analyst Per Hansen.