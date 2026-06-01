Optimistische Anleger argumentieren, dass der Aufstieg von aufwendig herzustellenden, fortschrittlichen Speicherchips, unter anderem von Unternehmen wie SK Hynix, die zyklische Natur der Branche verändert und das Angebot-Nachfrage-Verhältnis langfristig verbessert. SK Hynix und die Konkurrenten Micron und Samsung Electronics, die an der Schnittstelle der globalen KI-Infrastruktur stehen, weisen nun jeweils eine Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar auf.