Wie Meyer Burger am 24. Juli angekündigt hatte, soll das erste Semester 2023 von ausserordentlichen Abschreibungen betroffen sein. Folglich stellte das Unternehmen ein negatives Betriebsergebnis von rund 42 Millionen Franken in Aussicht. Da die Marktlage zudem aktuell schwierig sei, wurde von einer EBIT-Jahresprognose abgesehen.



Trotz dieser trüben Aussichten bewerten Mirabaud-Analysten die Ankündigung über einen Bau einer Solarzellenanlage in den USA als positiv. Insgesamt seien die Subventionen in der Solartechnologie massiv und der US-Markt preislich attraktiver als der europäische. Weiter erwarten die Experten, dass sich die aktuelle Preisschwäche in Europa wieder erhole. Somit dürfte Meyer Burger in der Zukunft überdurchschnittliche Umsatzanstiege erzielen können.



Experten von Research Partners erwarten für das zweite Semester bereits ein weniger negatives Resultat. Dennoch dürften die Marktbedingungen bis ins Jahr 2024 mit hohen Rohstoffkosten, der chinesischen Überproduktion sowie einer hohen Lagerhaltung ungünstig bleiben. In Anbetracht des europäischen und amerikanischen Interesses an einheimischer Solarproduktion seien Subventionen wohl überlebenswichtig.



Aufgrund des kompetitiven Marktes durch ein Überangebot von chinesischen Solarzellen korrigierte Meyer Burger Ende Juli wie erwähnt seine Guidance und verzichtete auf eine Jahresvorhersage.