Von Januar bis September erzielte die Swiss einen Betriebsgewinn (adj. EBIT) von 411,2 Millionen Franken. Das ist ein Taucher von knapp einem Fünftel. Den Umsatz konnte die Airline dagegen bei 4,2 Milliarden auf dem Vorjahresniveau halten, wie die Lufthansa-Tochter am Donnerstag bekannt gab.