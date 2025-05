Das künftige Gewinnwachstum soll zu weiter steigenden Ausschüttungen führen, wobei die Swiss Life sich eine höhere Ausschüttungsquote von «über 75 Prozent» zum Ziel gesetzt hat. Gespiesen werden die Dividendenzahlungen über Cash-Transfers von den operativen Einheiten in die Holding. Innert drei Jahren sollen so 3,6 bis 3,8 Milliarden Franken in die Holding fliessen.